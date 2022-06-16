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Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы

Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы Папа Римский Франциск рекомендует молодым парам воздержаться от вступления в сексуальные отношения до таинства брака, так как считает, что это лишь укрепляет подготовку к созданию крепкого семейного союза.
Другие страны
16 июня 2022 г. 05:49
Папа Римский рекомендовал воздержаться от секса до брака и допустил разводы

Папа Римский Франциск рекомендует молодым парам воздержаться от вступления в сексуальные отношения до таинства брака, так как считает, что это лишь укрепляет подготовку к созданию крепкого семейного союза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в распространенном в среду документе Декастерии по делам мирян, семьи и жизни понтифик также допускает, что иногда развод неизбежен, но это должно быть крайним решением, если все другие исчерпаны.

"Воздержание должно восприниматься как союзник любви, а не ее отрицание", - указывается в документе. В предисловии к нему понтифик отмечает необходимость более углубленной подготовки к браку, чтобы избежать его краха и последующих страданий. Как говорится в документе "пастырских наставлений" Святого престола, "воздержание учит уважать друг друга, не подчинять одного желаниям другого, терпению и взаимопониманию в моменты кризиса и женихам и невестам важно разъяснять эту христианскую добродетель для брака и семьи". Данная обязанность лежит в том числе на церкви, как и поддержка пар, переживающих кризис. "Но есть ситуации, в которых развод неминуем. Иногда он может быть моральной необходимостью", - признается в документе. Но это должно рассматриваться как "крайняя мера", полагает глава Католической церкви.

Как отмечает газета La Repubblica, последний раз традиционный для церкви принцип сохранения девственности до брака упоминался Иоанном Павлом II в 2003 году. Папа Франциск разрешил несколько лет назад причащать разведенных и повторно вступивших в брак.

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