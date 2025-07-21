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Папа Римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине

Папа Римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом выразил "глубокую скорбь" в связи с израильской атакой на католический храм Святого Семейства в секторе Газа и призвал "к немедленному прекращению огня".
Другие страны
21 июля 2025 г. 19:14
Папа Римский призвал защищать гражданских лиц и святые места в Палестине

Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре с палестинским лидером Махмудом Аббасом выразил "глубокую скорбь" в связи с израильской атакой на католический храм Святого Семейства в секторе Газа и призвал "к немедленному прекращению огня".

Как передает Report, об этом газета Le Figaro со ссылкой на коммюнике Ватикана.

В разговоре понтифик "вновь призвал к полному уважению международного гуманитарного права, подчеркнув долг защищать гражданских лиц и святые места и запрет на неизбирательное применение силы и принудительное перемещение населения".

Лев XIV также указал на "неотложность помощи лицам, наиболее пострадавшим от последствий конфликта, и обеспечения доставки гуманитарной помощи".

Издание отмечает, что этот разговор произошел после гибели 17 июля трех человек в результате израильского налета на единственную в секторе Газа католическую церковь, которая служила убежищем для этого небольшого сообщества со времени начала войны более полутора лет назад.

Святой престол, напоминает Le Figaro, официально поддерживает двугосударственное решение ближневосточного конфликта и с 2013 года признает палестинское государство, с которым поддерживает дипломатические отношения.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Fələstində dinc sakinləri və müqəddəs yerləri qorumağa çağırıb

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