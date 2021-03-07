О нас
Report Georgia
Аудио новости

Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин

Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин.
Другие страны
7 марта 2021 г. 18:24
Папа Римский призвал уважать и оберегать женщин
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск накануне Международного женского дня указал на необходимость уважать и оберегать женщин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он выступил с проповедью в иракском городе Бахдида (Каракош), считающемся местным центром христианства.

"Хотел бы поблагодарить всех матерей и женщин этой страны, смелых женщин, которые продолжают давать жизнь, несмотря на все раны. Женщин надо уважать и оберегать. Им необходимо уделять внимание и предоставлять возможности", - сказал понтифик. При этом он упомянул о роли Богоматери, которая "защищает свыше".

Франциск стал первым главой Римско-католической церкви, посетившим Ирак. Ранее в городе Мосул на площади, где расположены четыре церкви, серьезно пострадавшие от рук экстремистов из группировки "Исламское государство», он вознес молитву за всех жертв войн и терроризма.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Roma Papası qadınlarla bağlı müraciət etdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi