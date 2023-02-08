Папа Римский призвал оказать помощь жертвам землетрясений в Сирии и Турции

Папа Римский Франциск в ходе аудиенции в Ватикане призвал оказать помощь жертвам землетрясений в Сирии и Турции.

Папа Римский Франциск в ходе аудиенции в Ватикане призвал оказать помощь жертвам землетрясений в Сирии и Турции.

Как передает Report , об этом сообщает новостное агентство Святого Престола Vatican news.

Понтифик призвал верующих молиться за пострадавших и проявить солидарность с жителями пострадавших регионов, «из которых некоторые уже были опустошены долгой войной».

«Всем моим сердцем я остаюсь с людьми, пострадавшими от землетрясения в Турции и Сирии. Продолжаю молиться за погибших, а также за раненых, членов семей и спасателей. Пусть наша конкретная помощь поддержит их посреди этой ужасной трагедии», — заявил на своей странице в социальной сети глава Римской католической церкви.

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