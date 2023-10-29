Папа Римский призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, оказанию гуманитарной помощи сектору Газа и освобождению заложников.

Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке, оказанию гуманитарной помощи сектору Газа и освобождению заложников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на La Repubblica.

"Прекратите огонь! Братья и сестры, остановитесь. Война - это поражение. В секторе Газа необходимо гарантировать гуманитарную помощь и освободить всех заложников", - сказал понтифик после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, обращаясь к верующим из окна Апостольского дворца.

Глава Римско-католической церкви возглавил ранее мессу по поводу завершения генеральной ассамблеи синода с участием более 400 представителей церкви, а также светских лиц. По итогам продлившегося почти весь месяц собрания был принят документ о синодальности церкви и ее реформе. Как отметили наблюдатели, в документе не проясняются четко вопросы о перспективе назначения женщин дьяконами, целибате священников - это два аспекта, по которым, как было и ранее, наметился раскол мнений.