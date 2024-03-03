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Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений

Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.
Другие страны
3 марта 2024 г. 18:25
Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений

Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил он в ходе традиционной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Сколько ресурсов тратится на военные расходы, и из-за нынешней ситуации они продолжают увеличиваться. Я очень надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение - это обязанность, моральная обязанность", - сказал понтифик. Папа Римский призвал "членов большой семьи наций перейти от равновесия страха к равновесию доверия".

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