Папа Римский призвал к прекращению гонки вооружений

Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.

Папа Римский Франциск призвал к прекращению гонки вооружений и восстановлению равновесия доверия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил он в ходе традиционной проповеди перед верующими на площади Святого Петра.

"Сколько ресурсов тратится на военные расходы, и из-за нынешней ситуации они продолжают увеличиваться. Я очень надеюсь, что международное сообщество поймет, что разоружение - это обязанность, моральная обязанность", - сказал понтифик. Папа Римский призвал "членов большой семьи наций перейти от равновесия страха к равновесию доверия".