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Папа Римский призвал к молитве за мир в Украине

Папа Римский призвал к молитве за мир в Украине Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.
Другие страны
23 января 2022 г. 17:56
Папа Римский призвал к молитве за мир в Украине

Папа Римский Франциск во время традиционной воскресной проповеди перед верующими на площади Святого Петра предложил провести День молитвы за мир в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"С большой обеспокоенностью слежу за ростом напряженности, который грозит нанести новый удар по миру в Украине и поставить под вопрос безопасность европейского континента. Призываю всех людей доброй воли молиться Всевышнему, чтобы каждое действие и политическая инициатива служили больше человеческому братству, а не личным интересам, - сказал понтифик. - Учитывая нынешнюю напряженность, я предлагаю 26 января провести День молитвы за мир".

Глава Римско-католической церкви неоднократно высказывался за международный диалог для украинского урегулирования. Весной 2016 года Франциск объявлял сбор средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной помощи населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Ukrayna üçün dua etməyi çağırıb

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