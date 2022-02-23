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Папа Римский призвал избегать действий, которые могут усугубить ситуацию вокруг Украины

Папа Римский призвал избегать действий, которые могут усугубить ситуацию вокруг Украины Папа Римский Франциск в среду выразил сожаление в связи с обстановкой вокруг Украины и призвал мировых лидеров избегать действий, которые могут ее усугубить.
Другие страны
23 февраля 2022 г. 14:48
Папа Римский призвал избегать действий, которые могут усугубить ситуацию вокруг Украины

Папа Римский Франциск в среду выразил сожаление в связи с обстановкой вокруг Украины и призвал мировых лидеров избегать действий, которые могут ее усугубить.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Я испытываю глубокую печаль в связи с ухудшением ситуации в Украине. Несмотря на дипломатические усилия в последние несколько недель, продолжают развиваться тревожные события. Я молюсь за то, чтобы все стороны воздержались от действий, которые причинят большие страдания многим людям", - заявил он в ходе всеобщей аудиенции.

Кроме того, папа Римский призвал лидеров "к политической ответственности" при принятии решений, касающихся ситуации вокруг Украины.

Глава католической церкви также объявил 2 марта международным днем поста и молитвы во имя мира.

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Версия на английском языке Pope urges to avoid actions so as not to aggravate situation around Ukraine

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