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Папа Римский призвал Иран и Израиль к миру

Папа Римский призвал Иран и Израиль к миру Папа Римский призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.
Другие страны
14 апреля 2024 г. 17:27
Папа Римский призвал Иран и Израиль к миру

Папа Римский призвал Иран и Израиль не вовлекаться в спираль насилия.

Как передает Report, его слова приводит The Times.

"Никто не должен угрожать существованию других. Однако все страны должны встать на сторону мира и помочь израильтянам и палестинцам жить в двух государствах, бок о бок и в безопасности", — подчеркнул понтифик.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран нанес удары по объектам в Израиле беспилотниками и ракетами, волна атаки длилась около пяти часов. Позднее газета New York Times сообщила, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил по Израилю 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса "земля-земля".

С израильской стороны отметили, что Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) перехватила 99% из порядка 300 иранских снарядов. Большинство пусков было осуществлено с территории Ирана, небольшое количество из Ирака и Йемена.

Ряд стран выразил беспокойство по поводу растущей напряженностью между Ираном и Израилем выразил.

В МИД Азербайджана призвали все стороны "проявлять сдержанность и избегать опасной эскалации, которая могла бы еще больше дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке".

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası İran və İsrailə çağırış edib

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