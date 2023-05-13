Папа Римский принял в Ватикане Зеленского

Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского.

Папа Римский Франциск принял на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского.

Как передает Report, об этом сообщила служба печати Святого престола.

Во время встречи, которая длилась 40 минут, стороны обменялись подарками. Папа Римский подарил Зеленскому скульптуру с веточкой мира, а президент Украины преподнес понтифику изображение Богоматери, выполненное на пуленепробиваемой пластине.

Украинский лидер встретился с понтификом лично впервые с начала эскалации конфликта в стране в феврале 2022 года. Ранее они встречались в феврале 2020 года. Тогда Зеленский обсуждал в Ватикане гуманитарную ситуацию и пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе.