Папа Римский принял в Ватикане первую женщину-архиепископа Кентерберийского
- 27 апреля, 2026
- 15:13
Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV провёл встречу с Сарой Малалли - первой женщиной, занявшей пост архиепископа Кентерберийского в истории англиканской церкви.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
В ходе встречи, прошедшей в Ватикане, лидеры двух конфессий, разделившихся в 1534 году, провели закрытую встречу, а после совершили совместное богослужение.
В официальном обращении к понтифику Малалли поблагодарила его за прямую риторику, в которой понтифик осуждает войны.
Отметим, что Маллалли - первая женщина во главе духовного руководства 85 млн англикан.
