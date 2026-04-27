Папа Римский принял в Ватикане первую женщину-архиепископа Кентерберийского

Глава Римско-католической церкви Папа Лев XIV провёл встречу с Сарой Малалли - первой женщиной, занявшей пост архиепископа Кентерберийского в истории англиканской церкви.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

В ходе встречи, прошедшей в Ватикане, лидеры двух конфессий, разделившихся в 1534 году, провели закрытую встречу, а после совершили совместное богослужение.

В официальном обращении к понтифику Малалли поблагодарила его за прямую риторику, в которой понтифик осуждает войны.

Отметим, что Маллалли - первая женщина во главе духовного руководства 85 млн англикан.