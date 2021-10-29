О нас
Report Georgia
Аудио новости

Папа Римский принял президента США

Папа Римский принял президента США Папа Римский Франциск принял сегодня на частной аудиенции президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась более часа.
Другие страны
29 октября 2021 г. 16:06
Папа Римский принял президента США

Папа Римский Франциск принял сегодня на частной аудиенции президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась более часа.

Подробности встречи, даже ее протокольные детали, неизвестны, потому что заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена.

С началом пандемии присутствие журналистов, которые освещали встречи мировых лидеров с Папой Римским по пулу, упразднили. И несмотря на обязательность COVID-сертификата и вакцинацию аккредитованных при Святом престоле журналистов практика их допуска возобновлена не была.

В службе печати Святого престола не указали точных причин отмены прямого эфира в момент рукопожатия и обмена приветствиями, сославшись на ограничительные меры.

Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания президентом США, но одновременно уже четвертая его встреча с папой Франциском.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Roma Papası ABŞ liderini qəbul edib
Версия на английском языке Roman Pope receives US president

Экслюзивные новости

USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
TƏBİB о категории лиц, получающих одну дозу вакцины
27 октября 2021 г. 15:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi