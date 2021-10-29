Папа Римский принял президента США

Папа Римский Франциск принял сегодня на частной аудиенции президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась более часа.

Папа Римский Франциск принял сегодня на частной аудиенции президента США Джо Байдена, которого сопровождала супруга Джилл. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, беседа в библиотеке Апостольского дворца продлилась более часа.

Подробности встречи, даже ее протокольные детали, неизвестны, потому что заявленная изначально трансляция на ватиканских ресурсах была отменена.

С началом пандемии присутствие журналистов, которые освещали встречи мировых лидеров с Папой Римским по пулу, упразднили. И несмотря на обязательность COVID-сертификата и вакцинацию аккредитованных при Святом престоле журналистов практика их допуска возобновлена не была.

В службе печати Святого престола не указали точных причин отмены прямого эфира в момент рукопожатия и обмена приветствиями, сославшись на ограничительные меры.

Это первый визит Байдена в Ватикан с момента его избрания президентом США, но одновременно уже четвертая его встреча с папой Франциском.