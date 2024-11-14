Папа Римский принял группу освобожденных в секторе Газа израильских заложников

Папа Римский Франциск принял группу освобожденных в секторе Газа израильских заложников, взятых в плен боевиками радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года.

Папа Римский Франциск принял группу освобожденных в секторе Газа израильских заложников, взятых в плен боевиками радикальной палестинской группировкой ХАМАС 7 октября 2023 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, о встрече сообщила служба печати Святого престола.

"Встреча прошла в душевной атмосфере и продемонстрировала сострадание Папы Римского жертвам того страшного дня, а также его усилия, чтобы способствовать освобождению заложников", - прокомментировало посольство Израиля при Святом престоле в соцсети "Х".

Франциск в каждой проповеди призывает к прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Как сообщалось, он почти на ежедневной основе связывается с католическим приходом в Газе и его настоятелем. Ранее он принимал родственников заложников, а также группы палестинцев. Понтифик заявляет о неприемлемости жертв среди мирного населения Газы.