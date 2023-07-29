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Папа Римский примет участие во встрече средиземноморских епископов в Марселе

Папа Римский примет участие во встрече средиземноморских епископов в Марселе Папа Римский Франциск примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов в Марселе 22 и 23 сентября.
Другие страны
29 июля 2023 г. 16:09
Папа Римский примет участие во встрече средиземноморских епископов в Марселе

Папа Римский Франциск примет участие в завершении "Средиземноморских встреч" католических епископов в Марселе 22 и 23 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба печати Святого престола, подтвердив, что понтифик совершит апостольскую поездку.

При этом отмечается, что это посещение одного города, а не Франции. В этой встрече принимают участие католические епископы из 30 стран Средиземноморья, а также представители других конфессий. Фестиваль продлится с 17 по 24 сентября.

Также сообщается, что 2 августа 86-летний глава Римско-католической церкви отправляется в Португалию на Всемирные дни католической молодежи в Лиссабоне. Запланировано также посещение святилища Девы Марии в Фатиме. В конце августа - начале сентября объявлено о поездке понтифика в Монголию. Франциск станет первым понтификом, который посетит эту азиатскую страну с очень небольшой католической общиной.

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