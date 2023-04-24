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Папа Римский примет премьер-министра Украины

Папа Римский примет премьер-министра Украины Папа Римский Франциск примет 27 апреля на аудиенции в Апостольском дворце премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Другие страны
24 апреля 2023 г. 21:43
Папа Римский примет премьер-министра Украины

Папа Римский Франциск примет 27 апреля на аудиенции в Апостольском дворце премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, об этом сообщила пресс-служба Святого престола.

Издание уточняет, что это вторая встреча в Ватикане понтифика с премьером Украины после 25 марта 2021 года.

Отметим, что Д.Шмыгаль совершит визит в Рим, где 26 апреля примет участие в конференции, посвященной вопросам восстановления Украины. Мероприятие организует правительство Италии, во встрече ожидается участие представители властей и бизнеса двух стран. По словам министра иностранных дел Италии и вице-премьера Антонио Таяни, в мероприятии будут представлены более 1 тыс. компаний.

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