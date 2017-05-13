Папа Римский причислил к лику святых двух детей-пастухов, к которым явилась Дева Мария

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск 13 мая причислил к лику святых двух детей-пастухов, которым, по убеждению католической церкви, в португальском городе Фатима ровно 100 лет назад - 13 мая 1917 года - явилась Дева Мария.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, церемония канонизации португальских пастушков Жасинты и Франсишку Марту состоится в Фатиме при участии около миллиона паломников.

Как утверждает римско-католическая церковь, 13 мая 1917 года близ Фатимы детям-пастухам - Франсишку и Жасинте, а также их кузине Лусии явилась Богородица. Она якобы рассказала им о грядущей революции в России, об окончании Первой мировой войны, о Второй мировой войне, а также о покушении на Папу римского.