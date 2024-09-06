Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Папуа - Новую Гвинею

Папа Римский Франциск прибыл в Папуа - Новую Гвинею в рамках 45-й по счету зарубежной апостольской поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании.

Папа Римский Франциск прибыл в Папуа - Новую Гвинею в рамках 45-й по счету зарубежной апостольской поездки по странам Юго-Восточной Азии и Океании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает портал Vatican News.

В международном аэропорту им. Джексона понтифика встречали местные католические священнослужители, члены новогвинейского правительства и рота почетного караула.

Планируется, что наиболее ожидаемая часть визита понтифика - воскресная месса, для участия в которой уже зарегистрировались более 37 тыс. верующих, пройдет на стадионе им. сэра Джона Гиса в столице страны Порт-Морсби. После службы Папа Римский отправится в деревню Ванимо, которая считается одним из беднейших поселений страны.

Ожидается, что Папа Римский во время своего визита встретится с лидерами некоторых тихоокеанских стран, в том числе с главами правительств Королевства Тонга и Вануату, президентом Науру и генеральным секретарем Форума Тихоокеанских островов. Планируется, что они присоединятся к мероприятиям в программе папского визита, который завершится в понедельник 9 сентября. После понтифик отправится в Восточный Тимор и Сингапур.