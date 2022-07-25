О нас

Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Канаду

Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Канаду Папа Римский Франциск прибыл в воскресенье с апостольским визитом в Канаду, где проведет почти неделю.
Другие страны
25 июля 2022 г. 01:21
Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Канаду

Папа Римский Франциск прибыл в воскресенье с апостольским визитом в Канаду, где проведет почти неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Самолет ITA Airways совершил посадку в аэропорту города Эдмонтон; главу Римско-католической церкви встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Канаде понтифика ожидает достаточно насыщенная программа с внутренними перелетами. 85-летний Франциск помимо Эдмонтона собирается посетить в том числе Квебек и Икалуит на острове Баффинова Земля.

В центре апостольского визита Франциска в Канаду - встреча с представителями коренных народов. Сам глава Римско-католической церкви назвал поездку "исправительно-покаянной".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Минфин США заявил о работе с союзниками для ограничения цен на нефть РФ
Минфин США заявил о работе с союзниками для ограничения цен на нефть РФ
25 июля 2022 г. 02:32
Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии
Либеральная партия выдвинула Болсонару кандидатом в президенты Бразилии
25 июля 2022 г. 00:59
Более тысячи мигрантов были спасены с дрейфовавших в Средиземноморье лодок
Более тысячи мигрантов были спасены с дрейфовавших в Средиземноморье лодок
24 июля 2022 г. 23:55
Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США
Врач Байдена сообщил о значительном улучшении состояния президента США
24 июля 2022 г. 23:43
Конгрессмены призвали США направить военных советников в Украину
Конгрессмены призвали США направить военных советников в Украину
24 июля 2022 г. 22:58
Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет
Йеллен: Экономика США замедляется, но речи о рецессии не идет
24 июля 2022 г. 22:51
Лавров: Третья сторона вместе с РФ и Турцией обеспечит безопасность судов с зерном
Лавров: Третья сторона вместе с РФ и Турцией обеспечит безопасность судов с зерном
24 июля 2022 г. 22:15
Оборонные компании США и Британии работают над защитой от ракет РФ
Оборонные компании США и Британии работают над защитой от ракет РФ
24 июля 2022 г. 21:36
Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели
Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксировали в Нью-Дели
24 июля 2022 г. 21:14
В Индии при взрыве в доме производителя петард погибли не менее шести человек
В Индии при взрыве в доме производителя петард погибли не менее шести человек
24 июля 2022 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi