Папа Римский прибыл с апостольским визитом в Канаду

Папа Римский Франциск прибыл в воскресенье с апостольским визитом в Канаду, где проведет почти неделю.

Папа Римский Франциск прибыл в воскресенье с апостольским визитом в Канаду, где проведет почти неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Самолет ITA Airways совершил посадку в аэропорту города Эдмонтон; главу Римско-католической церкви встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В Канаде понтифика ожидает достаточно насыщенная программа с внутренними перелетами. 85-летний Франциск помимо Эдмонтона собирается посетить в том числе Квебек и Икалуит на острове Баффинова Земля.

В центре апостольского визита Франциска в Канаду - встреча с представителями коренных народов. Сам глава Римско-католической церкви назвал поездку "исправительно-покаянной".