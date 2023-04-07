Папа Римский предложил установить на две недели перемирие в Украине

Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие в Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Папа Римский Франциск предложил установить на две недели перемирие в Украине с 9 апреля на время Пасхи у католиков и православных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

"Следующая неделя - это неделя Пасхи католическая, а потом - неделя Пасхи православная. И только что Папа мне сообщил, что он в честь этого предлагает, чтобы в Украине прекратились все боевые действия на две недели - на католическую и православную пасхальные недели. То есть, чтобы с этого воскресенья и в течение двух недель вообще не было бы никаких наступлений, чтобы все прекратили друг в друга стрелять и было объявлено перемирие", - сказал Севастьянов.

Католическая церковь в этом году отмечает Пасху в ближайшее воскресенье, 9 апреля, православные христиане празднуют ее неделей позже, 16 апреля/