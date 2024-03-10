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Папа Римский предложил Украине поднять белый флаг

Папа Римский предложил Украине поднять белый флаг Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.
Другие страны
10 марта 2024 г. 00:46
Папа Римский предложил Украине поднять белый флаг

Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры со страной-агрессором.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил Папа Римский Франциск.

Отмечается, что свои комментарии Франциск сделал в интервью, записанном в прошлом месяце для швейцарской телерадиокомпании RSI, текстовая версия которого уже обнародована. Само интервью выйдет в эфир 20 марта.

Франциска спросили о его позиции относительно дебатов между теми, кто считает, что Украина должна сдаться, поскольку не смогла дать отпор российским войскам, и теми, кто утверждает, что это легитимизирует действия агрессора. Интервьюер использовал в вопросе термин "белый флаг".

"Я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях и имеет отвагу белого флага, и ведет переговоры", - сказал он.

Франциск добавил, что переговоры должны происходить с помощью международных сил.

Reuters отмечает, что Франциск впервые употребил такие термины, как "белый флаг" или "побежденный", обсуждая войну в Украине, хотя в прошлом говорил о необходимости переговоров.

"Можно испытывать стыд, но сколько погибших она (война) принесет в конечном итоге? (Надо) вести переговоры вовремя, найти страну, которая может быть посредником", - подчеркнул Франциск, упомянув Турцию среди стран, которые предложили свою кандидатуру.

"Не стесняйтесь вести переговоры, пока все не стало еще хуже", - добавил Папа. На вопрос, готов ли он быть посредником, Франциск ответил: "Я здесь".

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