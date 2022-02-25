Папа римский предложил посредничество в урегулировании кризиса вокруг Украины

Папа римский Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.

Папа римский Франциск обсудил с российским послом в Ватикане возможность посредничества Святого престола в урегулировании кризиса вокруг Украины.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Понтифик посетил в пятницу российское посольство в Ватикане и провел встречу с послом Александром Авдеевым в попытке выступить посредником в конфликте", - сообщило в Twitter аргентинское агентство Telam.

Никаких других деталей встречи агентство не приводит.

Ранее папа римский призывал лидеров "к политической ответственности" при принятии решений, касающихся ситуации вокруг Украины. Он также напомнил об "испытании совести перед Богом, который является Богом мира, а не войны".

Глава католической церкви ранее объявил 2 марта международным днем поста и молитвы во имя мира.