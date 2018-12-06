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    Папа Римский посетит ОАЭ в начале 2019 года

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    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в феврале 2019 года совершит визит в Объединенные Арабские Эмираты по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

    По его словам, папский вояж в ОАЭ пройдет с 3 по 5 февраля. Глава Римско-католической церкви примет участие в Международной межрелигиозной встрече на тему "Человеческое братство".

    Глава службы также уточнил, что папа Франциск совершит эту поездку также в ответ на приглашение католиков ОАЭ.

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