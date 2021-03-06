Папа Римский посетил духовного лидера шиитов Ирака аятоллу Али Систани

Содержание встречи и обсуждаемые темы не разглашаются

Папа Римский Франциск провел первую в истории папства встречу с духовным лидером шиитов Ирака великим аятоллой Али Систани.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу служба печати Святого престола.

Беседа носила строго личный характер и состоялась в резиденции в Эн-Наджафе - духовном центре мусульман-шиитов, где захоронен первый шиитский имам Али - двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда.

Содержание встречи и обсуждаемые темы не разглашаются. Однако наблюдатели отмечают ее историческое значение для межрелигиозного диалога.

Великий аятолла Али Систани, авторитет которого признается разными иракскими политическими силами, в 2014 году выступил с призывом к народу противостоять террористической организации "Исламское государство" .

По шиитской традиции считается, что в мечети имама Али в Эн-Наджафе погребены пророки Адам и Ной (Нух).