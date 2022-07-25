Папа Римский пообщался с Трюдо и представителями коренных народов

Папа Римский Франциск по прибытии в Канаду кратко пообщался с премьер-министром страны Джастином Трюдо и представителями коренного населения.

Папа Римский Франциск по прибытии в Канаду кратко пообщался с премьер-министром страны Джастином Трюдо и представителями коренного населения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию в воскресенье вели местные СМИ.

Канадский Эдмонтон - первый из трех пунктов начавшегося пятидневного визита понтифика. В центре внимания поездки - встреча с коренным населением. Сам глава Римско-католической церкви назвал ее "исправительно-покаянной".

После посадки борта в аэропорту Папа Римский с помощью охраны сел в автомобиль, который довез до места, где его встречал Трюдо. Всю церемонию понтифик передвигался на инвалидной коляске. Во время совместного фотографирования канадский премьер также сидел. Представители коренных народов в качестве приветствия исполнили традиционные песнопения, затем по очереди подошли к высокому гостю, чтобы кратко побеседовать.

Напомним, что представители Римско-католической церкви участвовали на территории Канады в создании и управлении учебными заведениями, в которых жестоко обращались с детьми индейцев. В конце мая 2021 года в Канаде на территории трех бывших школ-интернатов для детей индейцев были обнаружены свыше тысячи безымянных могил несовершеннолетних. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Весной Франциск принял в Ватикане несколько групп коренных жителей Канады и принес им извинения.