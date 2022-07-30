Папа Римский подтвердил желание посетить Казахстан

Папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Канаду заявил, что хотел бы посетить Казахстан.

Папа Римский Франциск по возвращении из апостольской поездки в Канаду заявил, что хотел бы посетить Казахстан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.

"Я говорил, что хотел бы отправиться на Украину. Посмотрим, как будут обстоять дела. В Казахстан мне также хотелось бы поехать", - сообщил он журналистам на борту самолета, на котором он возвращался из апостольской поездки в Канаду.

14-15 сентября в Казахстане пройдет VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Хотя официального объявления о папской поездке в Ватикане не было, Франциск ранее подтверждал свое участие.

Кроме того, в начале июля секретарь по отношениям с государствами Ватикана монсеньор Пол Ричард Галлахер допускал, что встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла может пройти в Казахстане. Намечавшаяся на июнь в Иерусалиме встреча двух иерархов была отложена из-за ситуации на Украине.

Понтифик также добавил, что должен поехать в Южный Судан и Демократическую Республику Конго. Его визит туда, изначально намеченный на июль, был отложен по состоянию здоровья.