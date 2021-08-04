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Папа Римский подтвердил намерение посетить Ливан

Папа Римский подтвердил намерение посетить Ливан Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции подтвердил свое намерение посетить Ливан, где 4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в морском порту Бейрута.
Другие страны
4 августа 2021 г. 13:48
Папа Римский подтвердил намерение посетить Ливан
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск во время коллективной аудиенции подтвердил свое намерение посетить Ливан, где 4 августа 2020 года произошел мощный взрыв в морском порту Бейрута.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Дорогие ливанцы, мое желание приехать к вам с визитом велико, - приводит его слова агентство АНСА. - Я не устаю молиться о том, чтобы Ливан вновь стал символом братства и мира для всего Ближнего Востока".

Кроме того, Франциск призвал международное сообщество оказать помощь Ливану "конкретными жестами, а не только словами". "Надеюсь, что конференция по Ливану, которая проходит сейчас при поддержке Франции и ООН, будет плодотворной", - заключил глава Римско-католической церкви.

О своем желании посетить Ливан Папа Римский говорил неоднократно. Понтифик проявляет заботу и участие по отношению к Ливану: так, 1 июля в Ватикане прошел день размышлений и молитвы за Ливан, в мероприятии приняли участие представители ливанских христианских общин.

В ватиканских кругах не исключают, что поездка может состояться уже до конца 2021 года.

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