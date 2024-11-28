Папа Римский планирует посетить Турцию

Папа Римский Франциск планирует посетить Турцию в 2025 году.

Папа Римский Франциск планирует в 2025 году посетить Турцию.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.

Понтифик планирует посетить город Изник для участия в мероприятии в честь события, произошедшего в 325 году, когда на Первом Никейском соборе было принято решение по вопросу христианского символа веры о происхождении Иисуса Христа.

"Во время Святого года у нас также будет возможность отметить 1700-летие первого великого Вселенского собора в Никее. Я планирую отправиться туда", - приводится цитата понтифика.