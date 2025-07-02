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Папа Римский планирует посетить Турцию в конце ноября

Папа Римский планирует посетить Турцию в конце ноября Папа Римский Лев XIV предварительно собирается посетить Турцию в конце ноября 2025 года.
Другие страны
2 июля 2025 г. 18:14
Папа Римский планирует посетить Турцию в конце ноября

Папа Римский Лев XIV предварительно собирается посетить Турцию в конце ноября 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в администрации турецкого президента.

О планах посещения Турции речь шла во время встречи супруги турецкого лидера Эмине Эрдоган с понтификом в Ватикане. Лев XIV сказал первой леди, что он "хотел бы нанести один из своих первых зарубежных визитов в качестве Папы в Турцию". Официальные лица Турции и Ватикана "работают над этим, и поездка планируется на конец ноября".

Также агентство сообщает, что Лев XIV напомнил, что в этом году исполняется 1 700 лет Никейскому собору. Он отметил, что "Турция - важная страна для христиан, она выступает в качестве важного моста для построения мира".

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