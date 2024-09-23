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Папа Римский отменил поездку в Люксембург и Бельгию

Папа Римский отменил поездку в Люксембург и Бельгию Папа Римский Франциск отменил запланированные на понедельник встречи в Люксембурге и Бельгии из-за постуды.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 12:10
Папа Римский отменил поездку в Люксембург и Бельгию

Папа Римский Франциск отменил запланированные на понедельник встречи в Люксембурге и Бельгии из-за постуды.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Ватикана.

Отмечается, что такое решение 87-летний понтифик принял в качестве меры предосторожности, поскольку поездка планировалась довольно продолжительной - на четыре дня.

Это произошло менее чем через две недели после его возвращения из напряженного 12-дневного турне по четырем странам Юго-Восточной Азии и Океании.

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