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Папа римский отменил поездку в Африку из-за проблем со здоровьем

Папа римский отменил поездку в Африку из-за проблем со здоровьем Папа римский Франциск отменил поездку в Африку из-за проблем с коленями.
Другие страны
11 июня 2022 г. 07:23
Папа римский отменил поездку в Африку из-за проблем со здоровьем

Папа римский Франциск отменил поездку в Африку из-за проблем с коленями.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает в пятницу The Guardian.

"Запланированный на начало июля визит в Демократическую республику Конго и в Южный Судан отменен по настоянию врачей, чтобы не нанести ущерб лечению, которое он проходит", - цитирует The Guardian слова представителя Ватикана Маттео Бруни.

Он отметил, что поездка будет перенесена на более поздний срок.

Понтифик уже отменял несколько мероприятий с тех пор, как перенес небольшую операцию на колене. На данный момент у него запланирована 6-дневная поездка в Канаду с 24 июля и в Казахстан в сентябре.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası səhhətinə görə Afrikaya səfərini ləğv edib

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