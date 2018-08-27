Папа Римский отказался комментировать обвинения в укрывательстве педофила

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск отказался отвечать на обвинения бывшего нунция (посла) Ватикана в США архиепископа Карло Мария Вигано в том, что он не принял мер в отношении кардинала Теодора Маккэррика, обвиняемого в педофилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об сообщило агентство Reuters.

Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время беседы с журналистами на борту самолета, следовавшего из Рима в Дублин.

По данным агентства, понтифик заявил, что "не скажет ни слова" по поводу документа, в котором Карло Мария Вигано призывает его уйти в отставку. Папа Римский посоветовал журналистам изучить бумаги и самостоятельно решить, верить в их достоверность или нет, отмечает Reuters.