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Папа Римский осудил возведение стен от мигрантов

Папа Римский осудил возведение стен от мигрантов Папа Римский Франциск считает, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.
Другие страны
16 ноября 2021 г. 17:37
Папа Римский осудил возведение стен от мигрантов

Папа Римский Франциск считает, что строительство стен для сдерживания миграционных потоков является одним из признаков возврата в прошлое.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому: конфликты снова вспыхивают в разных частях мира, национализм и популизм вновь появляются на разных широтах, строительство стен и возврат мигрантов в небезопасные места выглядят как единственное решение, на которое способны правительства, чтобы управлять передвижением людей, - цитирует во вторник агентство ANSA обращение понтифика по случаю основания центра "Асталли", римского отделения Иезуитской службы беженцев (JRS). - Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <...> большему единству".

На прошлой неделе экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил о необходимости строительства "стены" не только на границе с Россией, но и с Беларусью в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. На фоне миграционной обстановки на границах Беларуси заявления о возможности возведения укреплений делали и другие украинские политики. Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказал опасения, что находящиеся в Белоруссии беженцы, не получив возможности пересечь границу с Польшей, попытаются прорваться в Европу через Украину. В свою очередь лидер украинской националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок и вовсе предложил закрыть границу с Беларусью.

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