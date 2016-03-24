​Папа Римский омыл и поцеловал ноги 11 беженцам

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в Великий четверг Страстной недели омыл и поцеловал ноги 12 верующим — 11 беженцам и одной итальянке в центре временного содержания лиц, подавших прошение о представлении политического убежища.

Как передает Report, об этом сообщает издание Avvenire.

Среди 12 верующих — пятеро являются католиками, при этом четверо из них молодые люди из Нигерии, трое мусульман, трое коптов и один индуист.

Обряд омовения ног восходит к евангельскому рассказу о Тайной вечере, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. В этом году понтифик впервые совершил обряд не в Риме, а в городке Кастельнуово-ди-Порто, расположенном близ итальянской столицы.

Во время омовения ног понтифик вспомнил о кровавых терактах, произошедших в минувший вторник в Брюсселе.