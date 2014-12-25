Папа Римский обратился с традиционным рождественским посланием к пастве

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Как сообщает Report, в ходе выступления Франциск говорил о тревогах и страданиях сегодняшнего мира, о преследовании христиан на Ближнем Востоке, о необходимости восстановить мир в разных районах планеты - на Украине, в Центральноафриканской Республике, а также на родине Христа, где продолжается палестино-израильский конфликт.

Понтифик обвинил мир в "равнодушии" перед лицом множества человеческих трагедий.

Отметим, что минувшей ночью понтифик отслужил вечернюю мессу в соборе Святого Петра.