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    Папа Римский обратился с традиционным рождественским посланием к пастве

    Понтифик обвинил мир в равнодушии перед лицом множества человеческих трагедий

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск обратился к пастве с традиционным рождественским посланием. Как сообщает Report, в ходе выступления Франциск говорил о тревогах и страданиях сегодняшнего мира, о преследовании христиан на Ближнем Востоке, о необходимости восстановить мир в разных районах планеты - на Украине, в Центральноафриканской Республике, а также на родине Христа, где продолжается палестино-израильский конфликт. 

    Понтифик обвинил мир в "равнодушии" перед лицом множества человеческих трагедий.

    Отметим, что минувшей ночью понтифик отслужил вечернюю мессу в соборе Святого Петра.

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