Папа Римский обратился к верующим с рождественским посланием

Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов.

Папа Римский в рождественском послании и благословении Urbi et Orbi (лат. "Городу и миру") призвал человечество вести братский диалог, который является воплощением самого Господа и может привести к разрешению международных конфликтов.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Поздравив верующих с Рождеством, папа Франциск отметил особую важность диалога во времена пандемии и заявил, что с ее приходом "наша способность поддерживать социальные отношения подверглась тяжелому испытанию", когда все чаще люди закрываются, отказываются встречаться и делать что-то сообща.

"И на международном уровне существует риск нежелания вести диалог, риск того, что сложный кризис приведет к выбору кратчайших, а не более длинных путей диалога, но в действительности только такие ведут к разрешению конфликтов и ко всеобщим и более долговечным преимуществам", - сказал папа Франциск.