Папа Римский назвал Европу старой и изможденной

в Европарламенте подверг критике состояние европейского сообщества

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск в ходе своего выступления, передает Reportсо ссылкой на "Интерфакс".

"Кажется, Европа производит впечатление чего-то престарелого и изможденного, которое все меньше чувствует себя главным действующим лицом", - сказал понтифик.

"Это послание, вдохновляющее на то, чтобы вернуться к твердым убеждениям основателей ЕС, которые хотели будущего, основанного на возможности работать вместе для преодоления разногласий и содействия миру и братству между всеми народами этого континента", - добавил папа римский.

По мнению Франциска, особенно острой проблемой ЕС являются различные формы человеческого одиночества.

Папа римский также призвал не рассматривать человека как машину и поставить в центр внимания не экономику, а человеческую личность. В связи с этим Франциск считает необходимым уделять внимание семье, образовательным институтам и экологии, а также "восстановить чувство достоинства" человека на рабочем месте.

Понтифик также уделил внимание проблеме миграции. "Необходим единый ответ на миграционный вопрос. Мы не можем позволить Средиземному морю превратиться в огромное кладбище! Лодки, ежедневно прибывающие на берега Европы, заполнены мужчинами и женщинами, которые нуждаются в том, чтобы их приняли и чтобы им помогли", - сказал он.

Кроме того, папа римский заявил, что важная задача Европы - сохранить демократию, поэтому ей необходимо избегать ряда тенденций, сопутствующих процессу глобализации.