Папа римский назвал Махмуда Аббаса "ангелом мира"

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Папа римский Франциск во время встречи в Ватикане с палестинским лидером Махмудом Аббасом назвал его "ангелом мира". Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что эти слова прозвучали, когда понтифик дарил Махмуду Аббасу медальон с изображением ангела.

Визит главы Палестинской автономии в Ватикан приурочен к канонизации двух палестинских монахинь, живших в XIX веке. Церемония канонизации должна состояться в воскресенье.

В четверг Ватикан объявил, что собирается в ближайшее время подписать соглашение, в котором признает Палестину и установит с ней дипломатические отношения как с независимым государством. Израиль заявил, что разочарован принятием этого решения, которое, по его мнению, не поможет продвижению мирного процесса.