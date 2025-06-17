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Папа Римский на две недели уедет в летнюю резиденцию под Римом

Папа Римский на две недели уедет в летнюю резиденцию под Римом Папа Римский Лев XIV на две недели в июле уедет в летнюю резиденцию в городе Кастель-Гандольфо под Римом.
Другие страны
17 июня 2025 г. 17:25
Папа Римский на две недели уедет в летнюю резиденцию под Римом

Папа Римский Лев XIV на две недели в июле уедет в летнюю резиденцию в городе Кастель-Гандольфо под Римом.

Как передаеит Report, об этом сообщила служба печати Святого престола через заявление Префектуры Папского дома.

"В воскресенье, 6 июля папа Лев XIV переедет на отдых в папские виллы Кастель-Гандольфо. 20 июля вернется в Ватикан", - сообщила служба печати.

Также сообщается, что в июле будут приостановлены все частные аудиенции, а также всеобщие аудиенции в среду 2, 9, 16, 23 числа. В августе папа Лев снова отправится в Кастель-Гандольфо, где 15 числа отслужит мессу по случаю праздника Успения Богородицы.

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