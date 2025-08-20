О нас

Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан

Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан, что может стать его первой поездкой за пределы Италии.
Другие страны
20 августа 2025 г. 15:31
Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан

Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан, что может стать его первой поездкой за пределы Италии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Ватикане.

Согласно информации, подготовка к визиту уже идет, и поездка, вероятнее всего, состоится в декабре. Также отмечается, что визит в Ливан будет частью турне, в ходе которого понтифик посетит и Турцию.

Агентство подчеркивает, что визит в Ливан планировался еще при папе Франциске, однако тот не смог поехать в связи проблемами со здоровьем. Согласно статистике Ватикана, в Ливане проживает более двух миллионов католиков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi