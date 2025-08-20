Папа Римский Лев XIV планирует посетить Ливан, что может стать его первой поездкой за пределы Италии.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Ватикане.
Согласно информации, подготовка к визиту уже идет, и поездка, вероятнее всего, состоится в декабре. Также отмечается, что визит в Ливан будет частью турне, в ходе которого понтифик посетит и Турцию.
Агентство подчеркивает, что визит в Ливан планировался еще при папе Франциске, однако тот не смог поехать в связи проблемами со здоровьем. Согласно статистике Ватикана, в Ливане проживает более двух миллионов католиков.