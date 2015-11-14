​Папа Римский: Кровопролитие в Париже - часть третьей мировой войны

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск резко осудил террористические акты в Париже. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Папа заявил, что кровопролитие в Париже - часть третьей мировой войны.

На прямой телефонной связи с одним из телеканалов Папа Римский заявил, что его потрясли эти события: "Я все еще не могу осознать случившееся. Действительно, трудно понять, что переживают люди. Я молюсь за французский народ и семьи погибших".

Он отметил, что происходящие в мире сейчас события - часть третьей мировой войны.