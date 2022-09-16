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Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира

Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира Папа Римский Франциск критически высказался о Западе, заявив, что тот сейчас не может быть показательным примером.
Другие страны
16 сентября 2022 г. 05:39
Папа Римский критически отозвался о состоянии западного мира

Папа Римский Франциск критически высказался о Западе, заявив, что тот сейчас не может быть показательным примером.

Как передает Report, об этом сказал он на пресс-конференции для своего пула по пути из Казахстана.

"Западная Европа в целом в настоящий момент не является образцовым примером, далеко не прилежен", - сказал он на пресс-конференции для своего пула, в который входит корреспондент ТАСС, по пути из Казахстана.

"Запад пошел ошибочными путями, например в плане социальной справедливости. Он забывает принимать мигрантов, когда нуждается в людях. Что мы думаем о демографической зиме? Нам нужны люди в Испании, в Италии. Почему Запад не проводит политику интеграции мигрантов?" - отметил понтифик.

По его мнению, это проблема "понимания ценностей". Франциск напомнил, что не самая благополучная социально-экономическая ситуация становится почвой для распространения популизма. Он полагает, что Европе нужно вернуться к основополагающим ценностям. "Мы сейчас не на высоте, чтобы помогать другим народам", - считает Папа Римский.

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Версия на азербайджанском языке Roma Papası Qərbi kəskin tənqid edib

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