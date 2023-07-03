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Папа Римский хочет создать в Ватикане совещательный орган по Украине

Папа Римский хочет создать в Ватикане совещательный орган по Украине Папа Римский Франциск после визита своего спецпосланника по урегулированию украинского кризиса кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган с участием представителей России, Украины и других стран.
Другие страны
3 июля 2023 г. 15:17
Папа Римский хочет создать в Ватикане совещательный орган по Украине

Папа Римский Франциск после визита своего спецпосланника по урегулированию украинского кризиса кардинала Маттео Дзуппи в Москву и Киев планирует создать в Ватикане совещательный орган с участием представителей России, Украины и других стран.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

"Сейчас речь идет о создании некого совещательного, органа-клуба, дискуссионного стола, круглого стола на территории Ватикана, нейтральной территории, чтобы ни у кого не было вопросов. Пригласить туда с нашей стороны помощника президента РФ, кого-то с украинской стороны и начать дискутировать о международных взаимоотношениях, гуманитарных вопросах, приглашать, заинтересованные стороны представителей западных стран, других представителей, чтобы в итоге уже перейти к какой-то конкретике, касающейся урегулирования", - сказал он.

Отметим, что кардинал Дзуппи совершил визит в Киев 5-6 июня, а в Москву - 28-29 июня.

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