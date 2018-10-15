Папа римский хочет посетить КНДР

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Глава правящей партии Южной Кореи Ли Хэ Чан заявил, что слышал о желании папы римского следующей весной посетить Северную Корею, сообщило в понедельник агентство Yonhap, передает Report.

Ранее приехать в КНДР понтифика приглашал сам глава республики Ким Чен Ын. Папа Франциск неоднократно призывал страны к разрешению конфликта в КНДР дипломатическим путём.