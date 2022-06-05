Папа Римский готовится к визиту в Украину

В субботу Папа Франциск во время встречи с детьми в Ватикане сказал украинскому ребенку, что он хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку в страну с украинскими официальными лицами.

В субботу Папа Франциск во время встречи с детьми в Ватикане сказал украинскому ребенку, что он хочет посетить Украину и будет обсуждать возможную поездку в страну с украинскими официальными лицами.

Как передает Report, об этом сообщает Vatican News .

Согласно стенограмме пресс-службы Святого Престола, украинский ребенок по имени Захар сказал: "У меня не вопрос, а просьба: можете ли вы приехать в Украину, чтобы спасти всех детей, которые там сейчас страдают?".

Папа Франциск ответил, что сейчас его визит "может принести всему миру больше вреда, чем пользы".

"Я много думаю о детях в Украине, и поэтому послал несколько кардиналов, чтобы помочь им и быть рядом со всеми людьми, с детьми. Хотел бы поехать в Украину, просто нужно дождаться момента, чтобы сделать это. Понимаете, потому что нелегко принять решение, которое может принести всему миру больше вреда, чем пользы. Должен найти подходящее время, чтобы сделать это. На следующей неделе буду принимать представителей правительства Украины, которые приедут для переговоров, а также обсудить мой возможный визит туда. Посмотрим, что произойдет", - отметил Папа Римский.