Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира

Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира на Земле. Об этом сообщает Report со ссылкой на La Stampa.

Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира на Земле.



Об этом сообщает Report со ссылкой на La Stampa.

Война – это неэффективный ответ: она никогда не решает проблем, которые намеревается преодолеть. Может быть Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?, – отметил он.



И подчеркнул, что украинский конфликт поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно.

Франциск подчеркнул, что требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании.