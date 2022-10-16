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Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира

Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира на Земле. Об этом сообщает Report со ссылкой на La Stampa.
Другие страны
16 октября 2022 г. 16:04
Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира

Папа Римский Франциск выступил с призывом к созданию нового мира на Земле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на La Stampa.

Война – это неэффективный ответ: она никогда не решает проблем, которые намеревается преодолеть. Может быть Йемен, Ливия или Сирия, если привести несколько современных примеров, живут лучше, чем до конфликтов?, – отметил он.

И подчеркнул, что украинский конфликт поставил совесть миллионов людей в центре Запада перед суровой реальностью гуманитарной трагедии, которая существовала уже давно.

Франциск подчеркнул, что требуются диалог, переговоры, умение слушать, дипломатические искусство и творчество, а также дальновидная политика, способная построить систему сосуществования, которая бы не основывалась на силе оружия или сдерживании.

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