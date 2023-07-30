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Папа римский Франциск призвал возобновить действие "зерновой сделки"

Папа римский Франциск призвал возобновить действие "зерновой сделки" Папа римский Франциск в ходе еженедельного воскресного обращения в Ватикане призвал к возобновлению зернового соглашения.
Другие страны
30 июля 2023 г. 20:40
Папа римский Франциск призвал возобновить действие зерновой сделки
Twitter

Папа римский Франциск в ходе еженедельного воскресного обращения в Ватикане призвал к возобновлению зернового соглашения.

Как сообщает Report, об этом передает портал Vatican News.

По его словам, это поможет спасти "миллионы голодающих".

"Я призываю моих братьев, Россию, к возобновлению черноморской инициативы, которое позволит безопасно перевозить зерно", - сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной.

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