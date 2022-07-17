О нас

Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию в Украине.
Другие страны
17 июля 2022 г. 17:58
Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление понтифик сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс (в Украине), не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог", - сказал понтифик.

Он напомнил, что в следующее воскресенье отправится с апостольским визитом в Канаду, назвав его "инспекционно-покаянным". "Именно в Канаде многие христиане, включая членов религиозных институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям", - сказал Франциск. "Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", - добавил Папа Римский.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Pope makes call on Ukraine
Версия на азербайджанском языке Roma Papası Ukrayna ilə bağlı çağırış edib

Самое читаемое

В Того при взрыве погибли семеро детей
В Того при взрыве погибли семеро детей
10 июля 2022 г. 20:56
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
Сумма замороженных ЕС активов российских олигархов приблизилась к 14 млрд евро
12 июля 2022 г. 14:14
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
На Абшероне произошло ДТП со смертельным исходом
13 июля 2022 г. 11:13
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
Турецкая армия обезвредила в Сирии 4 террористов 
13 июля 2022 г. 20:01
В Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
ФотоВ Баку ограничили деятельность пожароопасного объекта
14 июля 2022 г. 09:52
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
Трамп принял решение по поводу участия в выборах в 2024 году
15 июля 2022 г. 03:41
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
Международный круиз по Каспийскому морю могут запустить в 2023 году
15 июля 2022 г. 11:44
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
Микаил Джаббаров: Экспорт промышленной продукции из Азербайджана вырос на 42 %
16 июля 2022 г. 10:15
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
Шведская Electrolux прекращает деятельность в России
11 июля 2022 г. 11:13
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
В Азербайджане изменилась стоимость бензина премиум-класса Aİ-95
13 июля 2022 г. 00:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi