Папа Римский Франциск призвал к возобновлению переговоров по Украине

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию в Украине.

Папа Римский Франциск призвал к скорейшему возобновлению переговорного процесса по урегулированию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление понтифик сделал после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Прошу и желаю, чтобы все международные игроки не жалели сил, чтобы возобновить переговорный процесс (в Украине), не приумножая бессмысленность войны. Как можно не понимать, что войны ведут только к смерти, отдаляют друг от друга народы и убивают правду и диалог", - сказал понтифик.

Он напомнил, что в следующее воскресенье отправится с апостольским визитом в Канаду, назвав его "инспекционно-покаянным". "Именно в Канаде многие христиане, включая членов религиозных институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая нанесла ущерб коренным народностям", - сказал Франциск. "Надеюсь, Господь поможет идти по пути примирительного излечения, который уже начат", - добавил Папа Римский.