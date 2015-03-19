Папа Римский Франциск посетит штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ 25 сентября штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с официальным визитом посетит Папа Римский Франциск. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, он обратится к делегатам 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и проведет ряд двусторонних встреч.

"Генеральный секретарь ООН приветствует визит Папы Франциска в этот исторический для ООН год, когда Организация будет отмечать свою семидесятую годовщину, а ее государства-члены будут принимать важные решения по вопросам устойчивого развития, изменения климата, будущего мира и благополучия человечества", - заявил заместитель пресс-секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в Нью-Йорке.

Следует отметить, что предстоящий визит будет пятым визитом главы Католической церкви в ООН за всю историю организации. Святой престол имеет статус постоянного наблюдателя при ООН.