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Папа Римский Франциск посетит Мальту 2-3 апреля

Папа Римский Франциск посетит Мальту 2-3 апреля Папа Римский Франциск совершит отложенную ранее поездку на Мальту 2-3 апреля.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 17:25
Папа Римский Франциск посетит Мальту 2-3 апреля

Папа Римский Франциск совершит отложенную ранее поездку на Мальту 2-3 апреля.

Как передает Report Об этом сообщил в четверг глава с службы печати Святого Престола Маттео Бруни.

"Папа Римский Франциск посетит Мальту по приглашению президента республики и руководства местной католической церкви 2-3 апреля", - сказал Бруни. Он уточнил, что понтифик побывает в городах Валлетта, Рабат, Флориана и на острове Гозо.

Изначально поездка Папы планировалась весной 2020 года, но была отменена в связи с пандемией.

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Версия на английском языке Pope Francis to visit Malta in April

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