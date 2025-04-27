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Папа Римский до кончины передал около €200 тыс. на помощь для несовершеннолетних

Папа Римский до кончины передал около €200 тыс. на помощь для несовершеннолетних Папа Римский Франциск, который был похоронен 26 апреля, перед смертью передал около €200 тыс. на выплату ипотеки макаронной фабрике, действующей в римской тюрьме для несовершеннолетних в Риме.
Другие страны
27 апреля 2025 г. 17:23
Папа Римский до кончины передал около €200 тыс. на помощь для несовершеннолетних

Папа Римский Франциск, который был похоронен 26 апреля, перед смертью передал около €200 тыс. на выплату ипотеки макаронной фабрике, действующей в римской тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Как передает Report, об этом написал британский журнал The Economist.

По его информации, это почти все деньги, которые были на личном счету понтифика. В этом последнем распоряжении Франциска содержится послание о том, что "церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества", пишет издание.

Папа Франциск всегда трепетно относился к заключенным, призывая к милосердию к тем, кто ошибся. Он нередко посещал тюрьмы в родной Аргентине, а еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в пенитенциарных учреждениях. Не изменил он традиции и став Папой. Одним из последних его выходов - накануне нынешней Пасхи, на следующий день после которой он умер (21 апреля), стало посещение в Чистый четверг римской тюрьмы.

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Версия на английском языке Pope Francis' final act of mercy: €200,000 donation to juvenile prison in Rome

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